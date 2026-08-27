La cabina di una teleferica ha urtato ieri un camion-gru di un cantiere nella stazione sciistica francese dell'Alpe d'Huez, provocando il ferimento di 23 persone, 3 in modo grave. Lo hanno comunicato il municipio e la prefettura.

«Ci sono persone sotto shock, commozioni cerebrali ma i ricoverati sono stati quasi tutti dimessi» nella serata di ieri, ha spiegato il sindaco Jean-Yves Noyrey. In tre hanno riportato ferite gravi e restano in ospedale.

Ieri mattina, una telecabina che trasportava una cinquantina di persone sulla linea del "pic Blanc" ha urtato il braccio articolato di un camion-gru uscendo da una stazione a 2.700 metri di quota.

Dai primi accertamenti sembra che il manovratore della gru avesse dimenticato che nelle vicinanze passava la cabina della teleferica.

(Unioneonline)

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