Un duro colpo per i rivenditori online come Shein o Temu: l’Unione europea vuole imporre una tassa fissa di 2 euro su miliardi di piccoli pacchi che entrano in Ue in particolare dalla Cina.

La proposta, visionata dal Financial Times, arriva dal commissario per il Commercio, Maros Sefcovic, che vorrebbe istituire una commissione di gestione per far fronte alle sfide legate ai 4,6 miliardi di articoli importati ogni anno dalla Cina dai cittadini europei.

Secondo la bozza di proposta, la tassa di 2 euro si applicherà alle vendite dirette, ma anche gli articoli inviati ai magazzini saranno tassati a 50 centesimi. Una parte delle entrate coprirà il costo dei controlli doganali aggiuntivi, mentre il denaro rimanente sarà destinato al bilancio dell'Ue.

Sefcovic ha poi promesso di contrastare l'aumento degli imballaggi, che ha portato a un incremento di merci pericolose e non conformi e a denunce di concorrenza sleale da parte dei rivenditori dell'Unione.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata