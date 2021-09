Tragedia a Zagabria, capitale della Croazia.

In un appartamento in periferia un uomo ha ucciso i tre figli piccoli, due gemelli di sette anni e un bambino di 4, probabilmente strangolandoli. Poi ha tentato di togliersi la vita.

L’uomo, di nazionalità austriaca ma residente per lavoro nella città croata, è stato trovato dalle forze dell’ordine in stato confusionale.

La madre dei bambini, ex dell’assassino, non era a Zagabria e i piccoli, come al solito, stavano trascorrendo il weekend con il padre. Ma lui a quanto pare non era in sé: era appena stato lasciato dalla nuova compagna ed era rimasto senza soldi, come aveva scritto in una lettera postata sui social prima del delitto.

Qualcosa di terribile deve essere scattato nella sua testa, spingendolo ad accanirsi sui suoi bambini. Proseguono intanto le indagini delle forze dell’ordine.

