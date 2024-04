«La vita non sarà più la stessa. Ti amerò per sempre, grazie per avermi dimostrato l’amore più passionale che avessi mai potuto immaginare». Le parole, dense di tristezza ma al contempo di profonda gratitudine, sono quelle di Brittany Fallon, compagna di vita e supporter – sempre in prima linea – del fantino di Mores Stefano Cherchi. L’addio al fidanzato è stato affidato anche ai social, dove la ragazza ha condiviso un video che raccoglie alcuni dei momenti più belli e delicati della loro storia d’amore. Baci, sorrisi, vacanze spensierate: momenti che Brittany non vuole dimenticare ma – anzi – celebrare.

Cherchi, sbalzato dal cavallo durante una gara a Canberra, in Australia, ha lottato tra la vita e la morte dal 20 marzo, per poi arrendersi il 3 aprile, appena due giorni fa. Considerato una delle promesse del galoppo internazionale, la sua morte ha scosso la comunità mondiale delle corse.

Il jockey, che dalla Sardegna ha raggiunto l’Inghilterra, dove ha vinto più di cento gare, per poi volare in Australia, stava collezionando vittorie e numerosi riconoscimenti. Sui social, sotto il video postato dalla fidanzata, i commenti crescono di ora in ora. «Brit, ti mandiamo amore e abbracci in questo momento così triste. Siamo vicini a te e alla famiglia di Stefano», scrive un utente. «Un abbraccio dalla Sardegna, ciao Stefano, vola in alto con gli angeli», aggiunge un altro follower.

(Unioneonline/v.f.)

