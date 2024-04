Una tragedia che colpisce il mondo dell'ippica, non solo quello italiano, ma anche quello internazionale. È morto Stefano Cherchi, fantino di 23 anni, originario di Mores, in coma in un ospedale di Canberra (Australia) dopo una rovinosa caduta da cavallo durante una gara del 20 marzo nell'ippodromo di Thoroughbred Park.

Le condizioni del jockey sardo erano apparse subito gravi: trauma cranico ed emorragia interna. La famiglia, appassionata da decenni di cavalli, e tutto il mondo del galoppo ha pregato perché Stefano Cherchi si riprendesse. Il suo "padrino sportivo" Andrea Atzeni, celebre jockey di Nurri, lo aveva persino raggiunto in Australia, dove già da diversi giorni erano arrivati i genitori e una sorella di Stefano Cherchi.

Il fantino di Mores ha vinto oltre cento gare in Inghilterra, ha fatto uno stage negli Usa ed aveva iniziato anche a vincere in Australia. Abilità ma anche un carattere solare che gli avevano fatto guadagnare le simpatie e l'affetto di molti.

Era considerato una delle promesse del galoppo internazionale, di una terra che continua a sfornare grandi fantini.

