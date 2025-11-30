Quattro persone sono morte in una sparatoria vicino a Stockton, in California. Una decina i feriti, trasportati negli ospedali locali. La portavoce dell'ufficio dello sceriffo Heather Brent ha confermato il decesso di quattro persone e ha riferito che tra le vittime ci sarebbero anche dei minori.

I colpi di pistola sono estati esplosi in un locale dove una famiglia stava probabilmente festeggiando un compleanno.

Secondo la polizia l'agguato potrebbe essere «mirato». L'ufficio dello sceriffo ha affermato che gli investigatori stanno «lavorando per determinare le circostanze che hanno portato a questa tragedia».

Le prime indicazioni «suggeriscono che potrebbe trattarsi di un raid mirato e gli investigatori stanno esplorando tutte le possibilità», ha aggiunto. «Esortiamo chiunque abbia informazioni, filmati o sia stato testimone di qualsiasi parte di questo incidente a contattare immediatamente l'ufficio dello sceriffo della contea di San Joaquin», ha detto la polizia.

