Usa vicini ad attaccare il Venezuela?

Donald Trump ha scritto sul suo social Truth che lo spazio aereo sopra e intorno al Paese latino americano è «chiuso».

«A tutte le compagnie aeree, piloti, spacciatori di droga e trafficanti di esseri umani, vi prego di considerare che lo spazio aereo sopra e intorno al Venezuela sarà interamente chiuso», il messaggio del presidente Usa.

Trump poco dopo, incontrando i giornalisti, ha detto che i raid terrestri «contro i narcotrafficanti inizieranno molto presto».

Da agosto invece vanno avanti gli attacchi via mare, che in questi mesi hanno fatto decine di vittime. E giovedì, nel giorno del Ringraziamento, Trump aveva lasciato intendere che l’attacco via terra fosse vicino. Elogiando le forze armate, ha detto: «Siete la spina dorsale della potenza aerea americana e nelle ultime settimane avete lavorato per scoraggiare i trafficanti di droga venezuelani. Ora non vogliono più consegnare la merce via mare, e inizieremo a fermarle anche via terra».

