La visita alla Moschea Blu di Istanbul è il primo appuntamento di Papa Leone XIV che prosegue la sua visita in Turchia. Il Pontefice è atteso alle 9 in uno dei luoghi simbolo dell'Islam del mondo. Nessun discorso, ma un breve momento di preghiera silenziosa. Quindi la visita alla chiesa ortodossa siriaca di Mor Ephrem.

Nel pomeriggio, invece, prima l'incontro con il Patriarca Bartolomeo nella Cattedrale ortodossa di San Giorgio, con la firma di una dichiarazione congiunta, infine la messa alla Volkswagen Arena.

L'evento clou della giornata di ieri si è svolto invece ad Iznik, Nicea, dove in una solenne celebrazione sono stati ricordati i 1700 anni del primo Concilio. Una cerimonia commovente, con preghiere e canti antichi, e l'incedere, in una lenta processione, dei rappresentanti delle Chiese cristiane che c'erano già 17 secoli fa. A fare da cornice il sito archeologico affacciato sul lago di Iznik, dove è emersa l'antica basilica dove si svolsero i lavori di quell'assise.

A Nicea il Papa, arrivato insieme a Bartolomeo, il Patriarca ortodosso di Costantinopoli che è stato il regista dell'evento, ha ribadito il messaggio di "fratellanza e sorellanza universale" insito in ogni religione. E ha chiesto di respingere con forza "l'uso della religione per giustificare la guerra e la violenza, come ogni forma di fondamentalismo e di fanatismo", seguendo invece le vie dell'"incontro fraterno", del "dialogo" e della "collaborazione".

La giornata di ieri era prima cominciata con l'incontro con la piccola comunità cattolica nella Cattedrale dello Spirito Santo. «Questa logica della piccolezza è la vera forza della Chiesa. Essa, infatti, non risiede nelle sue risorse e nelle sue strutture, né i frutti della sua missione derivano dal consenso numerico, dalla potenza economica o dalla rilevanza sociale. La Chiesa, al contrario, vive della luce dell'Agnello e, radunata attorno a Lui, è sospinta per le strade del mondo dalla potenza dello Spirito Santo», ha detto il Pontefice. Quindi Leone si è recato nella casa di accoglienza delle Piccole Sorelle dei Poveri, religiose dedite da oltre cent'anni al servizio di carità per il prossimo.

(Unioneonline/v.l.)

