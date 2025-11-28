Sparatoria a Washington, morta una delle militari della Guardia NazionaleSarah Beckstrom era rimasta gravemente ferita con un collega, a poca distanza dalla Casa Bianca
È morta Sarah Beckstrom, una militare della Guardia nazionale rimasta ferita nell’attacco di mercoledì a Washington, vicino alla Casa Bianca. Lo ha fatto sapere il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.
Nell’attacco era stato ferito anche un altro soldato della Guardia Nazionale, il più importante corpo di riservisti dell’esercito statunitense.
Subito dopo la sparatoria era stato fermato un afghano di 29 anni che, secondo quanto riferito dalla polizia, era stato membro di una forza paramilitare afghana che collaborava con gli Stati Uniti.
Le ragioni dell’attacco, definito «terroristico» dall’Fbi e dallo stesso Trump, non sono ancora state chiarite: anche il presunto responsabile era rimasto gravemente ferito.
(Unioneonline)