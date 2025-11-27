Papa Leone in Turchia: «Paese chiave per la pace e il dialogo»Il pontefice ricevuto dal presidente Erdogan: «Un incontro produttivo»
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Papa Leone XIV in visita in Turchia. Un Paese, ha detto il Santo padre, che può «essere un fattore di stabilità e di avvicinamento fra i popoli, a servizio di una pace giusta e duratura».
Per il pontefice la Turchia rappresenta infatti «un ponte tra Est e Ovest, tra Asia ed Europa» e «oggi più che mai c'è bisogno di personalità che favoriscano il dialogo e lo pratichino con ferma volontà e paziente tenacia».
«Stiamo attraversando – ha proseguito Prevost - una fase fortemente conflittuale a livello globale, in cui prevalgono strategie di potere economico e militare, alimentando quella che Papa Francesco chiamava “terza guerra mondiale a pezzi”. Ma non bisogna cedere in alcun modo a questa deriva».
Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha detto che la visita di Papa Leone XIV in Turchia «accresce le speranze per la pace nel mondo».
«Credo che i messaggi trasmessi dalla Turchia raggiungeranno il mondo turco islamico e il mondo cristiano, accrescendo le speranze di pace nel mondo», ha sottolineato Erdogan dopo l'incontro con il Pontefice, che ha definito «produttivo». «Anche gli appelli del nostro stimato ospite alla pace e al dialogo sono estremamente preziosi per il successo del processo diplomatico», ha concluso Erdogan, in riferimento al conflitto tra Russia e Ucraina.
(Unioneonline)