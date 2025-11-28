Trump: «Negli Usa basta immigrati dai Paesi del Terzo Mondo»L’annuncio del presidente. «L'unica soluzione per consentire all’America di riprendersi è la migrazione inversa»
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato di voler «sospendere definitivamente l'immigrazione proveniente da tutti i Paesi del Terzo Mondo».
Una decisione, spiega in un post su Truth, per «consentire al sistema statunitense di riprendersi completamente». «Solo la migrazione inversa - aggiunge Trump - può porre rimedio a questa situazione. A parte questo buon Ringraziamento a tutti, ad eccezione di coloro che odiano, rubano, uccidono e distruggono tutto ciò che l'America rappresenta: non resterete qui a lungo».
L’annuncio arriva dopo la notizia della morte di Sarah Beckstrom, una delle due guardie nazionali colpite durante la sparatoria avvenuta a Washington mercoledì, nei pressi della Casa Bianca. Ad aprire il fuoco sarebbe stato un cittadino di origine afghana, definito da Trump «un mostro».
(Unioneonline)