Un adolescente è morto in una sparatoria fuori da un liceo a Des Moines, in Iowa. Altri due studenti sono ricoverati in ospedale, gravemente feriti. Le persone colpite dagli spari sono due ragazzi e una ragazza, fa sapere il portavoce dei vigili del fuoco Ahman Douglass.

Almeno undici colpi sono stati esplosi da un’auto di passaggio davanti alla East High School, che è stata messa in lockdown con gli abitanti della zona invitati a rimanere nelle proprie case.

La polizia indaga sul movente e sulla dinamica. Alcune persone sono state fermate come “sospetti”, altro non trapela dalla polizia.

Kaylie Shannon, una studentessa del liceo, ha raccontato che era nell'auto di un suo amico quando ha sentito "11 spari e studenti che urlavano".

(Unioneonline/L)

