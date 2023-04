Era tutto pronto per il lancio di Starship, il più grande sistema di trasporto spaziale –con meta Luna e a Marte – riutilizzabile realizzato da SpaceX. Ma la partenza è stata rinviata.

Operazioni sospese per via di problemi tecnici sul razzo SuperHeavy. E SpaceX ha dovuto interrompere il conto alla rovescia quando mancavano 40 secondi al lancio. «Una valvola di pressurizzazione sembra essere congelata, quindi a meno che non inizi a funzionare presto, nessun lancio oggi», ha twittato Elon Musk.

Al momento resta ancora da definire la data del prossimo tentativo di lancio per Starship, ma non dovrebbe avvenire prima di 48 ore. «Riproveremo nei prossimi giorni, oggi abbiamo imparato molto», conclude Musk.

