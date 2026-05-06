Sta facendo il giro dei social media una foto che mostra un soldato israeliano che, mentre fuma, infila una sigaretta nella bocca di una statua della Madonna. L’immagine è stata scattata nel villaggio cristiano di Debel, nel sud del Libano, dove poche settimane fa un altro soldato dell’Idf aveva distrutto una statua di Gesù suscitando le reazioni di sdegno della comunità internazionale.

La foto è all’esame dell’Esercito israeliano, che ha aperrto un’inchiesta interna. «l'Idf considera l'incidente molto severamente: il comportamento del soldato si discosta completamente dai nostri valori», afferma un portavoce dell’Idf. «Da un'indagine preliminare, è emerso che si tratta di una foto scattata diverse settimane fa. L'incidente sarà oggetto di indagine e, in base ai risultati, verranno presi provvedimenti disciplinari nei confronti del soldato. Idf rispetta la libertà di culto, i luoghi sacri e i simboli religiosi di tutte le religioni e comunità».

Sembra intanto sempre più lontana la pace nel martoriato Libano: infrastrutture civili, chiese, moschee e siti archeologici sono sotto le incessanti bombe israeliane, così come i civili.

Oggi sono stati presi di mira due volte i sobborghi meridionali di Beirut. Obiettivo, ha spiegato l’Idf, era un comandante della Forza Radwan di Hezbollah.

«I terroristi della Forza Radwan sono responsabili degli attacchi contro gli insediamenti israeliani e del ferimento dei soldati delle Forze di Difesa Israeliane (IDF). Nessun terrorista gode di immunità: la lunga mano di Israele catturerà ogni nemico e assassino», ha affermato Netanyahu in un post su Telegram. «Abbiamo promesso di garantire la sicurezza agli abitanti del nord: questo è il modo in cui lo facciamo e questo è il modo in cui lo faremo», ha aggiunto.

(Unioneonline)

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