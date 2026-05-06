La nave crociera Mv Hondius con il focolaio di hantavirus (COS’È) attraccherà sabato all'isola di Tenerife nel porto di Granadilla de Abona e i passeggeri stranieri saranno evacuati nei rispettivi Paesi d'origine.

Lo ha annunciato la ministra spagnola della Sanità, Monica Garcia, nella conferenza stampa successiva alla riunione interministeriale alla Moncloa sulla crisi sanitaria.

I 14 spagnoli che viaggiano sulla nave saranno sottoposti a controlli alle Canarie e trasferiti in aereo a Madrid, dove resteranno in quarantena all'ospedale Ulla di Madrid.

«Saremo particolarmente attenti alla sicurezza, proteggeremo le persone che arrivano, ma adotteremo anche le misure necessarie di salute pubblica, in modo che, se ci saranno persone sintomatiche, non trasmettano il virus alla popolazione», ha aggiunto Garcia, spiegando che i passeggeri spagnoli «resteranno in quarantena all'ospedale militare Gomez Ullà di Madrid».

Intanto, Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Oms, ha pubblicato un post su X, dove si legge:«Il rischio per la salute pubblica globale legato alla comparsa di un focolaio di hantavirus a bordo della Mv Hondius rimane a oggi basso».

«L'Organizzazione continua a collaborare con gli operatori della nave per monitorare da vicino lo stato di salute dei passeggeri e dell'equipaggio, e lavora con i Paesi per garantire adeguata assistenza medica e un'evacuazione se necessario», ha concluso Ghebreyesus.

(Unioneonline)

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