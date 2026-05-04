Il contingente italiano impiegato nella missione Unifil ha condotto, nei giorni scorsi, due interventi a sostegno della popolazione civile nel Libano meridionale, in particolare a Tiro e all’ospedale governativo di Tibnin, nel distretto di Bint Jbeil.

A Tiro sono stati consegnati medicinali e materiale sanitario alla Croce Rossa locale, a supporto delle strutture impegnate nell’assistenza alla popolazione e agli sfollati provenienti dalle aree prossime alla Blue Line. L’iniziativa è stata realizzata con il contributo di enti e associazioni italiane, tra cui la Regione Sardegna, i Comuni di Sorso e Uri, la Croce Rossa di Sassari, il Lions Club di Ozieri e il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio.

L’attività è proseguita all’ospedale governativo di Tibnin, dove sono stati distribuiti farmaci, kit igienico-sanitari, attrezzature medico-ospedaliere e generi alimentari destinati alle fasce più vulnerabili della popolazione. I materiali distribuiti sono stati acquisiti grazie al contributo di enti e associazioni italiane, tra cui l’International Police Association di Pesaro per le dotazioni sanitarie e la Fondazione Banco Farmaceutico.

Gli interventi si inseriscono nel quadro delle attività di cooperazione civile-militare a favore delle comunità locali, contribuendo a supportare i servizi essenziali e a mitigare gli effetti della crisi in atto nel Libano meridionale.

(Unioneonline/A.D)

© Riproduzione riservata