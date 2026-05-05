Nuovo attacco di Donald Trump a Papa Leone XIV. «Penso che stia mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone, per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare», ha detto il presidente Usa durante un'intervista con Hugh Hewitt sul canale televisivo Salem News Channel. Parole dure, che arrivano a pochi giorni dalla visita a Roma del segretario di Stato Marco Rubio a Roma, per incontrare la premier Giorgia Meloni.

Intanto, restano in bilico le trattative tra Washington e Teheran e alta la tensione a Hormuz.

La Bcs ha riferito che due cacciatorpediniere della Marina statunitense hanno attraversato lo Stretto e sono entrate nel Golfo dopo aver schivato un bombardamento iraniano.

Secondo quanto riportato, la Uss Truxtun e Uss Mason, supportate da elicotteri Apache e altri velivoli, hanno dovuto affrontare una serie di “minacce coordinate” durante la traversata. L'Iran ha lanciato piccole imbarcazioni, missili e droni contro di loro in quello che i funzionari hanno descritto come un attacco prolungato. Nonostante l'intensità degli attacchi, nessuna delle due navi è stata colpita, ha precisato la stessa Cbs.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata