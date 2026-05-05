«La missione della Chiesa è predicare il Vangelo e la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, lo faccia». Lo ha detto Papa Leone XIV uscendo da Castel Gandolfo.

Parole che appaiono una risposta al nuovo attacco rivolto al pontefice da Donald Trump, che durante un'intervista con Hugh Hewitt sul canale televisivo Salem News Channel ha affermato: «Penso che il Papa stia mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone, visto che per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare».

Nonostante la polemica, l'incontro tra il Papa e il segretario di Stato Usa Marco Rubio, previsto per giovedì mattina, alla fine resta confermato, anche perché, fanno notare fonti vaticane, l'agenda del Pontefice non viene cambiata sull'onda di dichiarazioni più o meno umorali.

(Unioneonline)

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