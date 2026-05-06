«Un'altra tappa verso il pieno ritorno ai doveri reali». E' così che i media britannici, Bbc in testa, interpretano in queste ore l'annuncio - diffuso ufficialmente da Kensington Palace alla mezzanotte di oggi - della visita che "Catherine, principessa di Galles", compirà il 13 e 14 maggio prossimi in Italia, a Reggio Emilia, per un evento collegato con una campagna - di cui è madrina nel Regno Unito - per la promozione dell'educazione dei bambini sin dalla prima infanzia.

Si tratterà di una visita informale in termini cerimoniali che la futura regina compirà da sola, senza il consorte William, erede al trono di suo padre, Carlo III; ma soprattutto si tratterà del suo primo viaggio inteso come impegno pubblico all'estero dopo la terribile battaglia contro il cancro affrontata nel 2024 e sfociata nell'annuncio della remissione dopo una pesante chemioterapia a vasto raggio.

Proprio nel 2024 William e Kate avevano in agenda una visita in Italia, che furono poi costretti a rinviare a causa delle vicissitudini di salute della principessa. Un'odissea che appare ora alle spalle, sottolineano diversi commentatori, presentando la missione a Reggio Emilia come "un ritorno" sulla scena internazionale.

L'ultima missione all'estero di Kate in veste di membro della famiglia reale risale al dicembre 2022, quando, 3 mesi dopo la morte della regina Elisabetta II, accompagnò William a Boston, negli Usa.

Nell'aprile del 2025 l'Italia è stata invece teatro di una visita di Stato compiuta da re Carlo e dalla regina Camilla i quali, dopo gli incontri istituzionali a Roma, hanno a loro volta fatto tappa in Emilia Romagna, a Ravenna.

(Unioneonline)

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