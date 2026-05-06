Donald Trump scompiglia ancora le carte e annuncia a sorpresa una "breve" sospensione di Project Freedom, l'iniziativa militare Usa che vuole scortare le navi commerciali fuori dallo Stretto di Hormuz.

In un post su Truth e ad appena un giorno dall’avvio dell’operazione, il presidente americano ha spiegato che la decisione si fonda in parte sul "fatto che sono stati compiuti grandi progressi verso un accordo completo e definitivo" con l'Iran. Il Project Freedom, pertanto, «sarà sospeso per un breve periodo di tempo, al fine di verificare se l'accordo possa essere finalizzato e firmato», ha scritto poi il tycoon, il cui post ha fatto balzare i futures azionari, alimentando le speranze su un accordo di pace capace di porre fine al conflitto di Stati Uniti-Israele con l'Iran e consenta la riapertura dello Stretto, dove transita il 20% del greggio mondiale.

La mossa è maturata dopo i ripetuti episodi che hanno fatto temere la rottura della precaria tregua e l'invito del segretario di Stato Marco Rubio all'Iran a «fare una scelta sensata» e a intraprendere la via diplomatica che potrebbe portare alla «ricostruzione, alla prosperità e alla stabilità, e a non rappresentare più una minaccia per il mondo».

L'Iran, ha detto Rubio in un briefing alla Casa Bianca, deve «accettare la realtà della situazione» e sedersi al tavolo delle trattative, accettando condizioni che siano vantaggiose non solo per sé, ma anche per il mondo.

Nel frattempo il ministro degli Esteri iraniano Araghchi è a Pechino, dove oggi vedrà l'omologo cinese Wang.

(Unioneonline)

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