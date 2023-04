Mezza tonnellata di cocaina, pronta per essere spedita in Europa, nascosta su container per il trasporto di banane.

Il maxi- carico è stato sequestrato dalla polizia in Ecuador, in un edificio della provincia costiera di Manabí, nel corso di un’operazione in cui è stata anche arrestata anche una persona, probabilmente l'incaricato di proteggere da occhi indiscreti la partita di stupefacenti.

Attraverso un lavoro investigativo, riferisce il quotidiano El Comercio di Quito, si è giunti alla perquisizione di un'abitazione che fungeva da centro di raccolta di ingenti quantitativi di droga. Separata in pacchi di piccole dimensioni, precisa il giornale, la cocaina veniva come detto spedita oltreoceano attraverso i porti marittimi in cui veniva nascosta tra sacchi e casse di banane.

Con questo blitz, segnalano le autorità del Paese sudamericano, sono state eliminate preventivamente dal mercato circa 4,6 milioni di dosi destinate al mercato dello spaccio europeo.

Secondo un rapporto dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga (Unodc) l'Ecuador è il terzo paese al mondo dove vengono sequestrati più stupefacenti, dietro Colombia e Stati Uniti. Dall'inizio del 2023 sono state sequestrate in Ecuador circa 50 tonnellate di stupefacenti, un trend che si avvia a chiudere l'anno con oltre 200 tonnellate, come già avvenuto nel 2021 e nel 2022.

