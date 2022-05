Terribile incidente in Germania, nella località di Ulm, nel Land del Baden-Wuerttemberg, dove un treno regionale si è scontrato con un autobus di linea.

Secondo i media tedeschi diversi passeggeri del treno sono rimasti gravemente feriti, altri in modo lieve.

Il conducente del bus, che non aveva persone a bordo, ha attraversato i binari nel quartiere di Arnegg un attimo prima che la sbarra del passaggio a livello si abbassasse, "e il treno non ha avuto la possibilità di frenare in tempo", ha riferito il portavoce della polizia locale.

