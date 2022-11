La città di San Francisco approva l'uso di “robot killer”.

I dispositivi, in situazioni di estrema emergenza, avrebbero la licenza di uccidere da parte della polizia. Stando alle dichiarazioni ufficiali del San Francisco Police Department al momento non ci sarebbero a disposizione robot armati ma questa opzione potrà essere usata in presenza di sospetti violenti, pericolosi e quando ci sono vite umane in pericolo.

«Robot equipaggiati in questo modo sarebbero usati solo in circostanze estreme per salvare o prevenire una perdita ulteriore di vite innocenti», ha dichiarato Allison Maxie, portavoce della polizia. Nonostante l’utilizzo di queste macchine sia stato approvato a larga maggioranza, otto voti a favore e tre contrari, le polemiche non si sono fatte attendere: il risultato della scelta porterebbe a un'ulteriore militarizzazione a discapito delle comunità più povere.

