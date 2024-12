Il Governo al lavoro per riportare in Italia Cecilia Sala, la giornalista arrestata prima di Natale a Teheran. È quanto assicura la Farnesina, che si sta occupando del caso e che ha chiesto – così come la premier Giorgia Meloni – «massima cautela e discrezione».

Sala, ha spiegato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, è «in buona salute», ma resta in carcere, in isolamento, nella capitale iraniana.

Da quanto trapela l’arresto della giornalista da parte delle autorità iraniane sarebbe collegato al fermo, avvenuto all’aeroporto di Malpensa, di un ingegnere 38enne iraniano ricercato negli Stati Uniti per terrorismo e per il quale le autorità di Washington hanno però già chiesto l’estradizione.

Le trattative, dunque, proseguirebbero su un doppio binario, con anche la Commissione europea che ha affermato di «seguire il caso da vicino».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata