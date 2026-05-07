Un faccia a faccia per rinnovare l’impegno comune «per coltivare buone relazioni bilaterali tra la Santa Sede e gli Stati Uniti d'America» che è stato anche occasione per «uno scambio di vedute sulla situazione regionale e internazionale, con particolare attenzione ai Paesi segnati dalla guerra, da tensioni politiche e da difficili situazioni umanitarie, nonché sulla necessità di lavorare instancabilmente in favore della pace».

È quanto riferisce la Santa Sede sull’incontro tra Papa Leone XIV e il Segretario di Stato Usa Marco Rubio, in visita a Roma.

Il viaggio di Rubio giunge dopo gli attacchi del presidente americano Donald Trump al Pontefice.

Secondo fonti vaticane, durante i colloqui in Vaticano, durati 45 minuti, si è parlato anche di Medio Oriente, dei conflitti in Africa e della «necessità di sostenere il popolo cubano in questo momento difficile».

(Unioneonline)

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