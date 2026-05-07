Libano, razzo sulla base italiana Unifil guidata dalla Brigata SassariDanneggiato un mezzo nel quartier generale di Shama. Nessun ferito. Accertamenti in corso per valutare provenienza e dinamica
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Un razzo, la cui provenienza è ancora in fase di accertamento, è caduto all'interno della base di Shama, in Libano, sede del contingente italiano del settore Ovest della missione Unifil, guidato dalla Brigata Sassari.
Da quanto si apprende, non si registrano feriti tra il personale italiano, solo lievi danni a un mezzo militare.
Sono in corso accertamenti per valutare con precisione la provenienza del razzo e la dinamica dell'accaduto. Lo riferisce il ministero della Difesa.
Il ministro Guido Crosetto è in contatto con il capo di Stato maggiore della Difesa, il comandante del Covi, e quello del contingente italiano per seguire costantemente l'evoluzione della situazione.
Dalle prime verifiche, riferiscono fonti informate, a finire nella base italiana Unifil sarebbe stato un razzo a corto raggio da 107 millimetri, generalmente utilizzato dalle milizie di Hezbollah. Le schegge del razzo avrebbero provocato la foratura di un veicolo.
(Unioneonline)