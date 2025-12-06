Raid russi su Kiev. Gli Usa approvano la vendita di missili all’Italia per oltre 300 milioniMassicci attacchi delle forze di Mosca anche nella regione di Chernihiv
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Tre persone sono rimaste ferite nella notte tra venerdì e sabato nel corso di un attacco russo con missili e droni nella regione di Kiev. L'Aeronautica militare di Kiev ha riferito che le forze di Mosca hanno lanciato una raffica di missili - tra cui gli ipersonici Kinzhal - e decine di droni verso le città alla periferia della capitale ucraina.
Nella regione ucraina di Chernihiv un attacco notturno con droni russi ha invece colpito edifici residenziali e infrastrutture critiche, e sono scoppiati incendi.
Intanto, il Dipartimento di Stato americano ha approvato la possibile vendita all'Italia di missili aria-terra con gittata estesa e relative attrezzature per un costo stimato di 301 milioni di dollari. L'Agenzia per la cooperazione alla sicurezza della Difesa americana ha notificato il via libera al Congresso.
(Unioneonline)