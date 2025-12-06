Tre persone sono rimaste ferite nella notte tra venerdì e sabato nel corso di un attacco russo con missili e droni nella regione di Kiev. L'Aeronautica militare di Kiev ha riferito che le forze di Mosca hanno lanciato una raffica di missili - tra cui gli ipersonici Kinzhal - e decine di droni verso le città alla periferia della capitale ucraina.

Nella regione ucraina di Chernihiv un attacco notturno con droni russi ha invece colpito edifici residenziali e infrastrutture critiche, e sono scoppiati incendi.

Intanto, il Dipartimento di Stato americano ha approvato la possibile vendita all'Italia di missili aria-terra con gittata estesa e relative attrezzature per un costo stimato di 301 milioni di dollari. L'Agenzia per la cooperazione alla sicurezza della Difesa americana ha notificato il via libera al Congresso.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata