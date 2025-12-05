Questa mattina Israele ha nuovamente chiuso i valichi di Kerem Shalom e Al-Awja, sostenendo che venerdì è un giorno festivo sia in Egitto che in Israele, impedendo così la consegna di aiuti umanitari a Gaza e bloccando la spedizione di camion di aiuti dall'Egitto a Gaza.

Lo ha dichiarato una fonte ufficiale della Mezzaluna Rossa egiziana. Dopo la consegna, ieri, di 360 camion, altri mezzi pesanti sono rimasti bloccati davanti al terminal di Rafah e non sono stati inviati ai valichi di Karem Shalom e Al Awja per le ispezioni, anche quelli che avrebbero dovuto consegnare aiuti durante la settimana in corso.

