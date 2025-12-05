Ue multa X per 120 milioni, è la prima per violazioni sui servizi digitaliViolati gli obblighi sulla trasparenza previsti dal regolamento
La Commissione Ue ha inflitto una multa da 120 milioni a X di Elon Musk per aver violato gli obblighi di trasparenza previsti nella legge europea sui servizi digitali (Dsa).
Quella odierna è la prima decisione di non conformità adottata ai sensi del Dsa, volto a mettere fine al far West online. Le violazioni includono il design ingannevole della spunta blu, la mancanza di trasparenza dell'archivio pubblicitario e la mancata fornitura di accesso ai dati pubblici per i ricercatori.
Ancora in corso l'indagine per sospette violazioni del Dsa legate alla diffusione di contenuti illegali.
(Unioneonline)