La Commissione Ue ha inflitto una multa da 120 milioni a X di Elon Musk per aver violato gli obblighi di trasparenza previsti nella legge europea sui servizi digitali (Dsa).

Quella odierna è la prima decisione di non conformità adottata ai sensi del Dsa, volto a mettere fine al far West online. Le violazioni includono il design ingannevole della spunta blu, la mancanza di trasparenza dell'archivio pubblicitario e la mancata fornitura di accesso ai dati pubblici per i ricercatori.

Ancora in corso l'indagine per sospette violazioni del Dsa legate alla diffusione di contenuti illegali. 

