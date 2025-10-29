Raid israeliani a Gaza: decine di morti. Tregua a rischio?Idf attacca Hamas dopo l’uccisione di un soldato. Trump: «Il cessate il fuoco reggerà»
È di oltre sessanta morti il bilancio dei bombardamenti israeliani ripresi ieri sulla Striscia di Gaza, secondo fonti mediche locali citate dai media arabi.
I nuovi raid dell’Idf contro Hamas rischiano di minare gli accordi di cessate il fuoco siglati nei giorni scorsi con la mediazione degli Stati Uniti.
Il presidente Usa Donald Trump ha però affermato che «nulla» metterà a repentaglio il cessate il fuoco a Gaza, aggiungendo però che Israele è pronto a reagire se i suoi soldati venissero uccisi.
Lo Stato ebraico accusa Hamas proprio di aver aver attaccato le sue truppe, violando la tregua.
«Hanno ucciso un soldato israeliano. Quindi gli israeliani hanno reagito. E dovevano reagire», ha spiegato Trump parlando con i giornalisti.
(Unioneonline)