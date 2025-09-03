«Zelensky? Se è pronto per incontrarmi può venire a Mosca».

Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin, in una dichiarazione riportata dall'agenzia Interfax.

A proposito del conflitto con Kiev, il leader di Mosca ha anche detto che «se prevarrà il buonsenso sarà possibile concordare un'opzione accettabile per porre fine» alla guerra. «Mi sembra – ha spiegato -che ci sia una certa luce alla fine del tunnel. Vediamo come si evolve la situazione».

Putin ha aggiunto che Mosca nota «gli appelli» della presidenza Usa guidata da Donald Trump e il «sincero desiderio di trovare una soluzione». «In caso contrario – ha però precisato – dovremo risolvere tutti i compiti che ci vengono assegnati con mezzi armati».

Dopo “l’invito” di Putin, pronta la replica di Kiev. Il presidente russo «continua a giocare con tutti avanzando proposte palesemente inaccettabili», ha dichiarato il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha.

(Unioneonline)

