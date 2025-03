La Russia vuole una soluzione al conflitto in Ucraina che le «assicuri la calma in una prospettiva storica di lunga durata». Lo ha detto il presidente Vladimir Putin a proposito delle trattative per porre fine alla guerra con Kiev.

«Non abbiamo bisogno di niente che non è nostro, ma non rinunceremo a niente che è nostro», ha aggiunto il leader di Mosca, citato dall'agenzia Interfax.

Putin ha anche fatto riferimento a Emmanuel Macron, che si è detto deciso ad «aprire il dibattito strategico» con gli alleati europei sulla creazione di un “ombrello atomico” garantito dalla Francia.

«Al mondo c'è ancora chi vorrebbe tornare ai tempi dell'invasione di Napoleone e che ha dimenticato come è

finita», ha affermato il presidente russo, durante un incontro con il personale della fondazione Difensori della Patria, impegnata nel sostegno alle truppe russe nel conflitto in Ucraina.

