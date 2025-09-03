Il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong-un hanno avviaato il loro bilaterale a Pechino, presso la Diaoyutai State Guesthouse. Il leader della Corea del Nord è salito sull'auto presidenziale di Putin, una Aurus President made in Russia, per raggiungere il luogo dei colloqui, come ha fatto lunedì con il premier indiano Narendra Modi a Tianjin.

«La Russia e la Corea del Nord lottano insieme contro il nazismo moderno», ha detto Putin nel bilaterale con Kim Jong-un, ringraziandolo per le armi inviate da Pyongyang a sostegno della guerra di Mosca all'Ucraina.

Dopo la parata militare seguita su piazza Tienanmen per gli 80 anni della vittoria nella Seconda guerra mondiale insieme al presidente Xi Jinping, Putin e Kim hanno partecipato a un ricevimento offerto dal presidente cinese presso la Grande sala del popolo. La cerimonia in piazza Tienanmen si è conclusa con una doppia stretta di mano fra Xi e Putin.

Su Truth, Donald Trump ha commentato: «La domanda più importante a cui rispondere è se il presidente cinese Xi Jinping menzionerà o meno l'enorme quantità di sostegno e sangue che gli Stati Uniti hanno donato alla Cina per aiutarla a liberarsi da un invasore straniero molto ostile. Vi prego di porgere i miei più cordiali saluti a Vladimir Putin e Kim Jong-un mentre cospirate contro gli Stati Uniti». Trump ha augurato al presidente «Xi Jinping e al meraviglioso popolo cinese di vivere una giornata di festa grandiosa e duratura».

Nel discorso di apertura della parata militare, Xi ha affermato: «Il mondo si trova di fronte a una scelta tra la pace e la guerra. La Cina è per una forza di pace e di sviluppo. Nessun bullo potrà intimidirci».

