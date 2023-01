Proseguono le proteste degli ambientalisti a Luetzerath, in Germania, dove migliaia di persone stanno manifestando contro le operazioni di estrazione da una miniera di carbone.

A guidare la contestazione – sfociata anche in scontri – è Greta Thunberg, la giovane attivista svedese, fondatrice del movimento “Friday for future”.

La sua presenza ha destabilizzato la polizia che presidia la miniera, che oggi – domenica – è intervenuta con le maniere forti per farla allontanare.

Secondo quanto riferito, la ventenne si sarebbe seduta per un po' sul bordo di un muro che dà sulla miniera, provocando la preoccupazione degli agenti, che le hanno intimato di allontanarsi per la sua stessa sicurezza.

La leader di Fridays for future non ha però seguito l'indicazione e i poliziotti l'hanno quindi trascinata via di peso per un breve tratto.

Negli ultimi due giorni sono state, secondo una stima, oltre 30mila le persone che hanno protestato nella zona contro le operazioni di estrazione del carbone.

