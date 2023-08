Il presidente russo Vladimir Putin non parteciperà ai funerali del capo della Wagner, Yevgeny Prigozhin. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.

Non ci sono però ancora informazioni precise su quando, dove e in quale forma di svolgeranno le esequie del capo della brigata Wagner, rimasto ucciso nei giorni scorsi assieme ai suoi fedelissimi in un disastro aereo mentre viaggiava sulla tratta Mosca-San Pietroburgo.

Secondo indiscrezioni la sepoltura potrebbe avvenire nel cimitero Serafimovskoye di San Pietroburgo, solitamente

riservato alle sepolture militari, dove – riferisce la Cnn – sarebbero state adottate stringenti misure di sicurezza.

Quanto all’incidente del velivolo su cui l’ex “chef di Putin” viaggiava, secondo il quotidiano russo Moskovskij Komsomolets potrebbe essere esploso a causa di un ordigno collocato in un condizionatore, che sarebbe stato “riparato” poco prima della partenza.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata