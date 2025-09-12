Preso il presunto killer di Charlie Kirk, il seguitissimo attivista ultraconservatore ucciso durante un dibattito alla Utah Valley University lo scorso 10 settembre.

Si tratta di uno studente di 22 anni, Tyler Robinson, residente proprio nello Utah, cui recentemente era stata assegnata una borsa di studio nazionale di 32.000 dollari per la Utah State University.

Trovato anche il fucile con cui il giovane ha aperto il fuoco contro Kirk, con alcuni proiettili sui quali c’erano scritti slogan come "Bella ciao” e "Hey fascist".

Ad annunciare la cattura è stato il presidente Donald Trump, che in un’intervista alla Fox ha spiegato che l’assassino dell’influencer e paladino del movimento Maga, molto vicino al presidente e alla sua famiglia, è stato convinto a consegnarsi alle autorità dal padre, «un uomo di fede».

Nella stessa intervista Trump ha affermato di sperare che il killer sia processato quanto prima e condannato alla pena di morte.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata