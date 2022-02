La Germania è sotto choc per quanto accaduto ieri nel Land della Renania-Palatinato dove, alle 4 del mattino, due poliziotti sono stati uccisi. Nelle ultime ore due persone sono state fermate.

Gli agenti, una 24enne ancora in fase di formazione e un commissario di 29 anni, hanno fermato un’auto per un controllo nel corso di un ordinario servizio di pattugliamento. Nel bagagliaio hanno scoperto varia selvaggina e hanno comunicato l’attività via radio facendo in tempo a dire: “Sparano”. Poi i colpi, che li hanno raggiunti pare anche alla testa perché per il resto del corpo erano protetti da supporti anti-proiettili. Il commissario ha risposto al fuoco, mentre la 24enne non è riuscita nemmeno a impugnare la pistola.

Scattato l’allarme con le conseguenti indagini, un 38enne di nome Andreas Johannes S. si è consegnato alla polizia insieme al suo avvocato, mentre un 32enne è stato arrestato davanti alla sua abitazione di Sulzbach.

Il ministro dell'Interno ha parlato di un fatto che al di là del movente ricorda una "esecuzione". Anche il cancelliere Olaf Scholz si è detto molto turbato dall'accaduto e ha espresso il suo cordoglio ai parenti delle vittime.

