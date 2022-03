Due persone sono state accoltellate ieri pomeriggio al Moma di New York. Ad entrare in azione è stato un uomo di circa 60 anni, ripreso dalle telecamere, che indossava una maglietta colorata sotto una giacca nera. Il Museum of Modern Art è stato evacuato per sicurezza.

Da quanto ricostruito, il responsabile si è infuriato dopo essersi visto revocare l’abbonamento per entrare nel museo. La lettera gli era stata inviata venerdì, ma già ieri dai computer veniva rilevata la revoca. Non potendo accedere, ha attaccato due dipendenti e li ha colpiti più volte, poi si è dileguato e la polizia lo sta ancora cercando. Non è uno sconosciuto, gli agenti conoscono il suo volto perché in passato è già stato fermato.

I due feriti, un uomo e una donna, sono ricoverati in condizioni stabili in ospedale.

