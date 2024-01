Oscar Pistorius è stato rilasciato dalla prigione di Atteridgeville, a pochi km dalla capitale del Sudafrica Pretoria, dopo aver scontato quasi 9 anni di carcere per l’omicidio della fidanzata, Reeva Steenkamp.

Il campione paralimpico, come previsto, è ufficialmente da oggi in libertà vigilata, fa sapere il ministero della Giustizia con un comunicato rilasciato alle 6.30.

Pistorius si trova già nella lussuosa villa dello zio Arnold Pistorius a Waterkloof, quartiere ricco di Pretoria.

Pistorius, che aveva sparato alla sua ragazza a San Valentino del 2013 (lui sostiene per errore, pensando che fosse un ladro), era stato condannato a 13 anni e mezzo. La sua pena scade nel dicembre 2029, sino ad allora gli sarà vietato consumare alcol e dovrà frequentare programmi sulla gestione della rabbia e contro la violenza sulle donna. Non potrà lasciare il distretto di Waterkloof senza permesso, non potrà parlare ai media e dovrà svolgere servizi per la comunità.

Una pletora di giornalisti lo attendeva fuori dai cancelli della prigione, ma l’atleta è stato rilasciato prima, quando fuori non c’era nessuno.

