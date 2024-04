«Siamo a un passo dall'invio di truppe da parte dell'Occidente in Ucraina».

È la previsione del premier ungherese Vikton Orban, pubblicata sul suo account Facebook. «Si tratta di un vortice di guerra che può trascinare l'Europa nel baratro. Bruxelles gioca col fuoco - prosegue il leader magiaro -. In Europa l'atmosfera è quella della guerra e la politica è dominata dalla logica della guerra. Vedo la preparazione alla guerra da parte di tutti».

Orban precisa infine che il suo Paese ne resterà fuori: «Questa non è la nostra guerra. Non la vogliamo e non vogliamo che l’Ungheria torni ad essere il giocattolo delle grandi potenze».

Al sito ungherese Index Orban ha dichiarato: «Oggi a Bruxelles c'è una maggioranza favorevole alla guerra. Vedo preparativi per la guerra da parte di tutti e ovunque. Il segretario generale della Nato ha detto che vuole istituire una missione dell'Alleanza in Ucraina. I leader europei sono già coinvolti in una guerra, vedono questa guerra come la loro guerra e la stanno conducendo come tale».

«All’inizio – ha proseguito il leader ungherese – si trattava solo di inviare elmetti, poi le sanzioni, ma non sull’energia. Dopo ancora le armi, ma la situazione non migliora. Ora siamo a un passo dall’invio di militari da parte dell’Occidente in Ucraina».

