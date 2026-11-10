L'«affaire Alice Huang» travolge Mr. Nvidia e la sua società, in picchiata a Wall Street. Gli azionisti del colosso mondiale dei microchip per l'Ai hanno avviato una class action e l'Fbi ha lanciato un'indagine, annunciata in modo inedito da Donald Trump («credo che per lui andrà tutto bene»), in una vicenda che ha tutti i caratteri d'urgenza per la sicurezza nazionale. Jensen Huang è sempre più in difficoltà e, malgrado il rinnovato sostegno del presidente Usa, deve fare i conti con l'azione legale del Rosen Law Firm al tribunale federale di San Jose, in California, con l'accusa di aver omesso di comunicare agli azionisti le informazioni sui suoi legami con la donna cinese accusata poi di aver trasmesso informazioni e chip sensibili a Pechino, in qualità di agente dell'intelligence del ministero della Sicurezza dello Stato.

La rabbia dei soci è presto spiegata: la compagnia, un tempo la più capitalizzata al mondo e la prima ad aver superato la cifra monstre di 5mila miliardi di dollari, ha bruciato oltre 400 miliardi in un paio di sedute di Borsa ed è scivolata al terzo posto tra quelle di maggior valore di mercato del pianeta, superata da Microsoft e Apple, e con il temuto effetto domino che rischia di abbattersi sull'intero settore dell'intelligenza artificiale. Huang, co-fondatore nel 1993 e azionista di Nvidia di cui detiene il 3,6% come primo socio individuale, ha gettato le basi prima per la trasformazione della società in produttore di microchip per l'Ia e, poi, ha varato l'ultima svolta con i colossi finanziari americani: tarare le infrastrutture di calcolo come gli immobili commerciali, le autostrade a pedaggio o altri asset utilizzabili come garanzia per ottenere prestiti.

Una rivoluzione significativa nelle modalità di finanziamento esplosive delle infrastrutture per l'Ia. Nato a Taiwan, Huang aveva instaurato un rapporto molto stretto almeno dal 2024 con Alice Huang, top executive cinese (e forse fondatrice) della società di data center Megaspeed, con sede a Singapore, attiva nell'acquisto chip per l'Ia da Nvidia. La manager-spia, nel frattempo sparita, si era vantata in Cina, secondo il Financial Times, di poter garantire Gpu di Nvidia, il motore dell'Ia con la capacità di milioni di calcoli matematici, a dispetto delle restrizioni del governo Usa. Un'attività frenetica, stimata in circa 7,5 miliardi, alla base dell'esplosione del fatturato di Megaspeed, passato dai 33 milioni del 2023 ai 3,3 miliardi del 2024. Nvidia, tra l'altro, è accusata del rilascio di dichiarazioni false e ingannevoli sul rapporto con Megaspeed, nel mirino dell'intelligence di Singapore per le relazioni con la Cina. In un'intervista del 30 ottobre, Huang aveva assicurato che «tutte le installazioni delle nostre Gpu da parte di Megaspeed erano state contate una per una», escludendo violazioni.

Domenica, dopo l'emersione dell'affaire sentimentale del ceo, Nvidia ha dato conto dell'avvio di un'indagine indipendente sulle segnalazioni secondo cui Huang sarebbe stato «bersaglio di attività di intelligence straniera», dalla Cina, vicenda già segnalata in un promemoria all'interno dell'amministrazione Trump in primavera. Pechino ha respinto l'accusa, definendola una manovra diffamatoria. Tuttavia, dopo la schiacciante vittoria alle midterm, i democratici affilano le armi: sono tre le commissioni della Camera che hanno già richiesto audizioni a porte chiuse a Huang sui suoi rapporti con Megaspeed, nonché sulla sua influenza in merito alle politiche dell'Ia e della vendita di microchip all'estero dell'amministrazione Trump. Il board di Nvidia, per gli analisti, dovrebbe avviare con urgenza la pianificazione della successione alla guida dell'azienda, vista la criticità della situazione. Mentre un'altra batosta potrebbe maturare all'orizzonte: se la moglie di Huang, Lori Mills, dovesse decidere di rompere il matrimonio, il Ceo potrebbe essere costretto a sacrificare la metà del suo patrimonio. Un esborso di quasi 80 miliardi di dollari, secondo le stime di Forbes, pari a uno dei divorzi più costosi della storia.

(Unioneonline)

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