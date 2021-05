In South Carolina torna il plotone di esecuzione.

E’ stata varata dalla Camera di Stato una legge che prevede la fucilazione tra le “opzioni” disponibili per i condannati a morte: in mancanza del mix di farmaci per l'iniezione letale il condannato potrà scegliere anche il plotone di esecuzione oltre alla sedia elettrica.

Il provvedimento è già stato approvato dal Senato dove sarà necessario un nuovo passaggio prima della firma del governatore.

La South Carolina diverrebbe così il quarto Stato Usa a prevedere il ricorso al plotone di esecuzione, insieme a Mississippi, Oklahoma e Utah.

(Unioneonline/D)

