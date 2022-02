Al via i colloqui tra Ucraina e Russia per la de-escalation nel conflitto iniziato cinque giorni fa.

I negoziati si svolgono a Gomel, sul fiume Prypyat, al confine tra Ucraina e Bielorussia.

Sono cominciate quindi le “24 ore cruciali” di cui ha parlato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel corso di una telefonata col premier britannico Boris Johnson, anche se si è detto “scettico” sulla possibilità che i negoziati con Mosca, che si svolgono al confine tra Ucraina e Bielorussia, possano portare a una risoluzione del conflitto.

Nella notte, intanto, numerose esplosioni si sono sentite a Kiev e a Kharkiv, mentre la Farnesina "raccomanda fortemente ai connazionali presenti in Russia a titolo temporaneo (turisti, studenti, persone in viaggio d'affari e simili) di organizzarsi tempestivamente per rientrare in Italia".

L’Ucraina, prima dell’inizio dei negoziati, ha chiesto il “cessate il fuoco” immediato e il ritiro delle truppe russe.

***

Johnson: “Le sanzioni mirano a rovesciare Putin”

Le sanzioni occidentali mirano a "far cadere il regime di Putin". Lo ha detto il premier britannico Boris Johnson, come riferisce un suo portavoce, sottolineando però che questo non è l'obiettivo primario delle misure adottate e che la priorità resta "ostacolare la macchina da guerra" russa nell'invasione dell'Ucraina.

Johnson ha aggiunto che il presidente russo ha commesso un "errore colossale" col suo attacco militare e ha "sottovalutato l'unità dell'Occidente e la durezza delle sanzioni a cui la sua azione ha portato".

***

Nuovo coprifuoco a Kiev

Un nuovo coprifuoco è stato annunciato a Kiev e scatterà dalle 20 di questa sera fino alle 7 di domani. Lo scrive il quotidiano Kyiv Independent. I cittadini potranno camminare per le strade solo per cercare riparo nel caso in cui suonino le sirene d'allarme per i raid aerei mentre lo spostamento con le auto sarà consentito solo con un permesso speciale.

***

Conclusi i colloqui negoziali a Gomel

I colloqui negoziali tra Ucraina e Russia si sono conclusi. Lo ha riferito il consigliere del ministero dell'Interno di Kiev, citato da Interfax. Sono durati oltre tre ore.

***

Oltre 400 mercenari russi in Ucraina per uccidere Zelensky

Oltre 400 mercenari russi del gruppo paramilitare Wagner sono entrati in Ucraina con la missione di assassinare il presidente Volodomyr Zelensky e altri membri di spicco del suo governo. Lo riporta il Times, secondo cui i miliziani sarebbero stati fatti rientrare cinque settimane fa da una missione in Africa con la promessa di una ricca ricompensa.

La notizia sarebbe stata appresa dalle autorità Kiev sabato mattina, poche ore prima che venisse imposto un coprifuoco totale sulla capitale durato fino a stamani, anche nel timore di azioni di sabotaggio di Mosca.

***

Mosca: “Allerta nucleare per via delle dichiarazioni del ministro Gb”

Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha spiegato oggi la decisione del presidente Vladimir Putin di mettere in stato d'allerta il deterrente nucleare russo come una riposta alle minacce attribuite alla ministra degli Esteri britannica, Liz Truss, che ieri aveva tra l'altro assicurato sostegno alla partecipazione di "volontari" britannici alla guerra in Ucraina.

***

La Russia chiude lo spazio aereo a 36 Paesi

La Russia ha deciso la chiusura del suo spazio aereo alle compagnie di 36 Paesi, tra i quali Paesi europei e Canada. L'ente federale russo per l'aviazione civile ha chiuso lo spazio aereo a compagnie di Italia, Germania, Spagna e Francia, oltre a quelle di numerosi altri Paesi europei come misura "simmetrica" alle sanzioni europee. Lo fa sapere la Tass.

***

Putin: “Occidente impero delle bugie”

La comunità occidentale è "un impero delle bugie": lo dice il presidente russo Vladimir Putin, secondo quanto riporta Interfax.

Putin ha fatto questa affermazione in un incontro con i membri del governo convocato per discutere le sanzioni occidentali. Il capo del Cremlino ha parlato delle "sanzioni che la cosiddetta comunità occidentale, questo impero delle bugie, sta cercando di applicare contro il nostro Paese".

***

Strage a Kharkiv

"Decine di civili sono stati uccisi e centinaia di altri feriti durante i pesanti bombardamenti russi della città di Kharkiv, nell'Ucraina orientale". Lo rende noto su Facebook Anton Herashchenko, consigliere del ministro degli Interni di Kiev. Le truppe di Mosca, aggiunge, hanno bombardato le aree residenziali con missili Grad. "Il mondo intero deve vedere questo orrore! Morte agli occupanti!", conclude.

***

Abramovich ai negoziati

Roman Abramovich, su richiesta dell'Ucraina, è in Bielorussia per assistere nei negoziati tra Russia e Ucraina. Lo scrive il Jerusalem Post secondo cui il milionario russo con passaporto anche israeliano è "stato richiesto dall'Ucraina per aiutare nei colloqui e ha viaggiato fino in Bielorussia per partecipare alle discussioni".

***

Al via i colloqui

Sono iniziati, in una località segreta al confine tra l'Ucraina e la Bielorussia, i colloqui tra le delegazioni di Kiev e Mosca. Lo riferiscono Tass e Interfax. I colloqui, precisano le agenzie russe, sono iniziati a Gomel sulla riva del fiume Prypyat, al confine tra l'Ucraina e la Bielorussia.

***

Zelensky: “Ucraina subito nell’Ue”

L'Ucraina chiede l'adesione "immediata" nell'Ue. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. E anche Ursula von der Leyen, numero uno della Commissione Ue, apre al possibile ingresso dell’Ucraina nell’Unione, con effetto immediato, bypassando le lunghe procedure previste per l’allargamento.

***

Ucraina, oltre cento civili uccisi, 7 bimbi

Almeno 102 civili, tra cui sette bambini, sono rimasti uccisi da giovedì, giorno dell'inizio dell'invasione russa mentre i feriti sono 304. Lo riferiscono le Nazioni Unite precisando che il bilancio reale delle vittime potrebbe essere molto più alto. "La maggior parte di questi civili è stata uccisa da armi esplosive ad ampio raggio, tra cui il fuoco di artiglieria pesante, lanciarazzi e raid aerei. I numeri effettivi sono, temo, considerevolmente più alti", ha affermato l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, all'apertura del Consiglio dei diritti umani.

***

La voce della Cina

Il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin ha chiesto a "tutte le parti" della crisi Ucraina-Russia "di mantenere la calma e di esercitare moderazione". L'obiettivo, ha sottolineato nel breafing quotidiano, è "evitare una ulteriore escalation" dopo che il presidente Vladimir Putin ha messo in allerta il deterrente nucleare della Russia.

***

Johnson: “Isolata ulteriormente la Russia, Putin deve fallire”

"Stamattina abbiamo ulteriormente isolato la Russia dal sistema finanziario internazionale. Lavorando con i nostri partner e il G7, siamo determinati a imporre le misure economiche più severe possibili contro il presidente Putin per la sua aberrante campagna contro l'Ucraina. Putin deve fallire". È il tweet pubblicato dal premier britannico, Boris Johnson.

***

Anonymous, attaccata ferrovia Bielorussa: servizi fuori uso

Anonymous ha rivendicato con un tweet un attacco hacker contro le ferrovie bielorusse affermando che "tutti i servizi sono fuori uso" e resteranno "disattivati finché le forze russe non lasceranno il territorio della Bielorussia".

***

L’esercito russo: “La popolazione di Kiev può lasciare la città”

"Tutti i civili possono lasciare liberamente la capitale ucraina attraverso l'autostrada Kiev-Vassylkiv", a sud-ovest della città, ha detto davanti alle telecamere tv il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov.

***

L’appello alla pace del Dalai Lama

Un appello alla pace in Ucraina è stato lanciato oggi dal Dalai Lama. Il leader spiriturale tibetano in esilio ha invitato Mosca e Kiev alla “comprensione reciproca”, definendo la guerra “obsoleta” e definendosi “profondamente rattristato”. “Problemi e disaccordi si risolvono meglio attraverso il dialogo”, ha aggiunto.

***

