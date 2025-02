«Il presidente Trump ha ragione a ignorare Zelensky e a decidere per la pace indipendentemente dalla disgustosa e massiccia macchina per la corruzione del presidente ucraino che si nutre dei cadaveri dei suoi soldati».

Il durissimo attacco, ennesimo, al presidente ucraino arriva da Elon Musk. «Se Zelensky fosse davvero amato dal popolo ucraino, indirebbe le elezioni. Sa che perderebbe in maniera schiacciante, nonostante abbia preso il controllo di TUTTI i media ucraini. In realtà è disprezzato dal popolo ucraino, motivo per cui si è rifiutato di indire le elezioni», scrive su X il capo del Dipartimento dell’Efficienza Governativa dell’amministrazione Trump.

Un’ulteriore bordata che conferma i rapporti ai minimi termini tra Washington e Kiev, dopo gli Stati Uniti si sono opposti alla definizione della Russia come «Paese aggressore» in una dichiarazione del G7 e in una bozza di risoluzione Onu in occasione del terzo anniversario dell’invasione dell’Ucraina.

