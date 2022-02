Le truppe di Mosca all’assalto di Kiev e anche altre città sono state colpite dagli attacchi russi nel quarto giorno dall’invasione dell’Ucraina, come quella di Vasylkiv, dove è in fiamme un deposito petrolifero che ora sprigiona fumi tossici. La colonna di fumo è visibile anche a 40 chilometri di distanza.

Le sirene d’allarme hanno risuonato poi a Rivne e Lutsk, nel nord-ovest del Paese, poco prima delle 6 di questa mattina, e i residenti sono stati invitati a raggiungere i rifugi.

Altro obiettivo delle truppe di Mosca è stato un sito di smaltimento di rifiuti radioattivi nella capitale: il sevizio di emergenza statale ucraino ha precisato che non si è verificata la depressurizzazione dello stoccaggio e lo stabile risulta intatto.

La Russia ha fatto entrare sul territorio nemico altri carri armati e lanciarazzi, i mezzi pesanti hanno superato l'ultimo check point vicino a Belgorod, dirigendosi a Kharkiv, dove un palazzo di nove piani è stato preso di mira da un missile: una donna è rimasta uccisa e altre 20 persone sono state evacuate. Dopo combattimenti per le strade le truppe russe sarebbero riuscite ad entrare nella seconda città dell’Ucraina vincendo la resistenza dell’esercito di Kiev.

Secondo l’Onu il bilancio aggiornato delle vittime civili dei combattimenti è di almeno 65 morti, oltre 250 i feriti. Dati che però sono con tutta probabilità sotto stimati a causa della difficoltà di raccogliere informazioni in molte zone del Paese.

Cresce di ora in ora il numero dei volontari che si uniscono alle Forze della difesa territoriale ucraina, sono ormai più di 37mila secondo quanto ha riferito il comandante delle Forze armate ucraine, Valery Zaluzhny.

***

Truppe russe entrano a Kharkiv

Secondo diverse fonti le truppe russe sarebbero riuscite a vincere la resistenza dell'esercito di Kiev, entrando a Kharkiv, seconda città dell’Ucraina, situata vicino al confine nord-orientale con la Russia.

***

Diversi Stati chiudono lo spazio aereo alla Russia

Diversi Stati europei hanno deciso di chiudere il proprio spazio aereo ai voli russi. Gli ultimi in ordine di tempo sono stati Austria, Irlanda, Danimarca e Belgio. Lo hanno annunciato i rispettivi governi su Twitter.

***

Londra: "La guerra sarà lunga”

Il conflitto in Ucraina potrebbe durare "svariati anni": lo ha detto il ministro degli Esteri britannico, Liz Truss.

***

In Ucraina è un “genocidio”

"Gli attacchi della Russia alla popolazione civile e alle infrastrutture hanno le caratteristiche di un genocidio e meritano un tribunale internazionale". Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky

nel suo nuovo discorso video.

***

Lukashenko: “Zelensky bugiardo”

"Zelensky ha mentito, nessuno ha bombardato Kiev finora". Lo ha detto il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, citato dalla Tass.

***

Bus di profughi arrivato a Trieste

Un autobus con targa ucraina con a bordo una cinquantina di persone in fuga dalla guerra – sono donne, bambini e due uomini, di cui uno è l’autista – è arrivato stamattina al confine di Fernetti (Trieste). Ad attendere il bus c'erano le forze dell'ordine che hanno effettuato i regolari controlli di frontiera. I cittadini ucraini sono diretti tutti a casa di amici o di conoscenti, prevalentemente al Nord tra Brescia, Vicenza, Milano. Qualcuno è diretto anche a Roma.

***

Gazprom: la fornitura all’Europa continuerà regolarmente

Gazprom continuerà a fornire gas russo per il transito in Europa attraverso il territorio ucraino come di consueto. Lo ha confermato ai giornalisti il portavoce Sergey Kupriyanov: “Gazprom – ha detto - fornisce gas russo per il transito in Europa attraverso il territorio ucraino come di consueto, in conformità con le richieste dei consumatori europei: 107,5 milioni di metri cubi al 27 febbraio".

***

Militari ucraini fanno saltare un ponte, chiusa ai russi la strada per Kiev

L'esercito ucraino ha fatto saltare in aria un ponte fuori Kiev per rallentare le truppe russe.

Il ponte, secondo i media, era tra le città di Bucha e Irpin e ora le truppe russe sono bloccate a Bucha.

***

Gli elogi di Putin alle Forze Speciali

"Rendo un omaggio speciale a coloro che svolgono eroicamente il loro dovere militare durante l'operazione speciale per fornire assistenza alla Repubblica popolare del Donbass in questi giorni", ha detto Vladimir Putin nel suo messaggio di saluto ai membri e ai veterani delle Forze Speciali, congratulandosi con loro per la loro professionalità nella Giornata delle Forze Operative Speciali.

***

Il cardinale Bassetti: “È l'ora del dialogo e della pace”

Mentre purtroppo una folle guerra scoppia in Ucraina portando morte e distruzione, l'orologio della storia non vuole fermare le sue lancette a Firenze ma vuole che risuoni continuamente l'ora della pace e del dialogo". Sono le parole del presidente della Cei, il cardinale Gualtiero Bassetti, all'Incontro a Palazzo Vecchio tra sindaci e vescovi del Mediterraneo.

***

Mosca: “Catturati 471 soldati ucraini nella regione di Kharkiv”

Le forze russe hanno catturato 471 soldati ucraini nella regione di Kharkiv: lo ha reso noto il ministero della Difesa russo. I soldati si sarebbero "arresi volontariamente".

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata