Allarme ad Abu Dhabi, dove le autorità locali sono intervenute in seguito a un incendio divampato vicino al perimetro interno della centrale nucleare di Barakah, nella regione di Al Dhafra. Il rogo è stato causato dall'impatto di un drone.

Secondo le autorità locali «non si sono registrati feriti e non vi sono state ripercussioni sui livelli di sicurezza radiologica».

Attenzione sulla vicenda da parte dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), con il direttore generale, Rafael Grossi, che ha espresso «profonda preoccupazione», in un messaggio su X.

«Qualsiasi attività militare che minacci la sicurezza nucleare è inaccettabile», ha aggiunto il capo dell'agenzia Onu per la sicurezza nucleare, il quale ha affermato di essere stato informato dagli Emirati «che i livelli di radiazione presso la centrale nucleare di Barakah rimangono normali e che non sono stati segnalati feriti».

(Unioneonline)

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