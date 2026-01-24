L'uomo ucciso a colpi d'arma da fuoco a Minneapolis, mentre era circondato da agenti federali, era armato, secondo quanto riferito da un funzionario del Dipartimento per la Sicurezza Interna, il quale ha affermato che l'individuo "aveva una pistola con due caricatori".

Il funzionario ha precisato che la situazione è in continua evoluzione e ha fornito una foto della presunta arma da fuoco, che sembra essere una Sig Sauer Emperor Scorpion. Non è chiaro se l'uomo stesse brandendo apertamente l'arma o se questa fosse nascosta al momento in cui è stato colpito. Non è inoltre chiaro se possedesse il permesso di porto d'armi, obbligatorio nello Stato. Il Dipartimento per la Sicurezza Interna non ha ancora descritto le circostanze che hanno portato alla sparatoria.

