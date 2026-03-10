Almeno sei passeggeri morti e altri cinque rimasti feriti (tre di loro sono in condizioni critiche) in un incendio su un autobus avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi nel centro di Kerzers, nel Canton svizzero di Friburgo.

Lo ha reso noto in serata la polizia di Friburgo nel corso di una conferenza stampa. Quattro feriti sono passeggeri del bus, mentre il quinto è un paramedico.

Secondo il sito del quotidiano svizzero Blick a causare l'incendio sarebbe stato «un uomo che si è dato fuoco». Lo avrebbe rivelato un testimone: «Si è versato della benzina e si è dato fuoco!», dice l’uomo in un video, con altri testimoni oculari che riferiscono la stessa cosa. Dichiarazioni che non sono state ancora confermate dalla polizia.

Il luogo dell'incidente è stato transennato, e la polizia chiede alla popolazione di non recarsi sul posto.

(Unioneonline)

