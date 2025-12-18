«Oggi, la Polizia e la Guardia di Frontiera estoni hanno rilevato un attraversamento illegale di una linea di controllo temporanea tra Estonia e Russia sulla diga foranea del fiume Narva da parte di tre guardie di frontiera della Federazione Russa. Le pattuglie della Guardia di Frontiera estone sono intervenute per l'incidente di confine. Dopo poco tempo, le guardie di frontiera russe sono rientrate in territorio russo».

Lo scrive su X ministero degli Esteri di Tallin, aggiungendo che «l'Estonia chiederà spiegazioni durante una riunione dei rappresentanti delle frontiere e il Ministero degli Esteri estone convocherà l'Incaricato d'Affari dell'Ambasciata russa».

Il sito del tabloid tedesco Bild ha anche pubblicato un video, che mostra i tre militari russi in uniforme che avrebbero attraversato il confine dell'Estonia entrando quindi nel territorio della Nato.

