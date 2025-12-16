Trump fa causa alla Bbc: chiesto un risarcimento da 5 miliardi di dollariPer il montaggio fuorviante del suo discorso del 6 gennaio usato in un documentario
5 mliardi di dollari. È l’esorbitante cifra richiesta da Donald Trump all Bbc, quale risarcimento per il montaggio fuorviante del suo discorso del 6 gennaio del 2001 usato in un documentario del 2024. L'azione legale – riporta l’agenzia Bloomberg - è stata presentata in un tribunale federale di Miami.
Con questa causa contro l’emittente britannica, il presidente Usa porta dunque la sua battaglia contro i media fuori dai confini americani. Negli Stati Uniti il presidente ha dichiarato da tempo guerra ai media, definiti più volte «nemici del popolo», e avviato una serie di procedimenti giudiziaria contro il New York Times, Cbs e il Wall Street Journal del suo amico Rupert Murdoch, al quale ha chiesto un miliardo di dollari.
(Unioneonline)